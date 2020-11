Po begu 20-letnika ustavili z bodicami, policista ugriznil v roko

Poziv očividcem



Vse morebitne priče dogodka ali osebe, ki so bile med vožnjo morebiti ogrožene, policisti prosijo, da se zglasijo na postaji Ljubljana Bežigrad, Posavskega 3, ali pokličejo telefonsko številko 01 589 60 00 oziroma 113.

Policisti so v nedeljo ob 8. uri želeli preveriti vozilo v Črnučah. Vozilo znamke BMW so poskušali ustaviti s svetlobnimi in z zvočnimi signali, a to znakov policistov ni upoštevalo in je vožnjo nadaljevalo v smeri proti Domžalam. Policisti so vozilo večkrat poskušali ustaviti, vendar je voznik še naprej pospešeno vozil naprej po regionalni cesti proti Trojanam.Policisti PU Ljubljana pišejo, da voznik med vožnjo ni upošteval cestnoprometne signalizacije, vozil je prehitro in je skoraj povzročil prometno nesrečo.Vozilo jim je uspelo ustaviti šele z uporabo sredstev za prisilno ustavljanje vozil (stinger), ki ga je prevozil v naselju Kapla: »Ko 20-letni voznik ni mogel več nadaljevati vožnje, je zapeljal na travnik, izstopil iz vozila in začel vpiti na policiste. Uporabili so prisilna sredstva, da so osebo obvladali, med tem pa je 20-letnik enega izmed policistov ugriznil v roko. Pri tem je ta utrpel lažje poškodbe.«Preizkus z alkotestom je bil sicer negativen, je pa pozitiven rezultat pokazal hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog.Policisti še preverjajo vse okoliščine storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. O tem bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Osumljencu so izdali tudi plačilni nalog zaradi kršitve odloka, še pišejo v poročilu PU Ljubljana.