Po batinah Vito poklical policijo, dejanje je na sodišču obžaloval

NI ŽELEL SITNOSTI

Vito Ilič je pretepenega pustil na cesti. Ta naj bi prej nepovabljen prišel v hišo.

Pred dvema letoma in pol, bil je 4. februar 2023, ura pa pol desetih zvečer, je policiste klical možak, ki se ni predstavil. Povedal je, da na Ragovski ulici v Novem mestu leži na pol gol in pretepen človek. Policisti so tam našli okrvavljenega Klemna Mazovca, ki je bil vidno okajen, pomanjkljivo oblečen in vidno poškodovan. Krvavel je, v bolnišnici pa so ugotovili, da je imel poleg številnih udarnin in odrgnin po vsem telesu tudi zlomljeno rebro in zlomljen nos. Možje v modrem so kmalu ugotovili, čigava je telefonska številka, s katere so dobili klic o poškodovancu, in da je taisti človek ...