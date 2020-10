Po avtocesti vijugal 60 na uro

V nedeljo popoldne so bili policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na avtocesti med Brežicami in Krškim. Ta je vozil s hitrostjo okoli 60 km/h in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, ga izsledili in ustavili.



Med postopkom so ugotovili, da 47-letnik vozi pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča PU Novo mesto.