Hudo nevarno početje na avtocesti ustavila policija (FOTO)

Gorenjski prometni policisti so prejšnji teden na avtocesti obravnavali voznika, ki sta eden za drugim pri omejitvi 110 km/h vozila s hitrostjo 218 km/h.



Oba so ustavili in sta prejela plačilni nalog z zneskom 1.200 evrov (vsak), poleg tega pa so vsakemu od njiju v evidenco vpisali še devet kazenskih točk.



Pri vožnji 110 km/h vozilo v sekundi prevozi 30 metrov, pri hitrosti 218 km/h pa še enkrat toliko. »Pri taki hitrosti voznik težko zaznava okolico in pogosto vozi na zmanjšani varnostni razdalji, kar oboje močno povečuje tveganje za nesreče in ogrožanja. Prometni policisti na avtocesti sicer redno izvajajo nadzor hitrosti in s svojo aktivnostjo prispevajo k zmanjševanju tveganj za običajno hude posledice v prometnih nesrečah na avtocestah,« opozarjajo pri kranjski policijski upravi.

