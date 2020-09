V torek popoldne je 84-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Slovenije, vozil po avtocesti Šentilj–Maribor, od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru, in to v napačni smeri. Policisti so ga uspešno ustavili pri bencinskem servisu v Spodnjem Dobrenju.



Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in o njegovi nevarni vožnji seznanili pristojno tožilko, ki je podala usmeritev, da to kršitev obravnavajo kot prekršek. Proti kršitelju bodo podali obdolžilni predlog, poroča PU Maribor.