Po 23. uri obnemogla na stranišču

Ob 23.22 je v ulici Pod hrasti v Ljubljani starejša občanka obnemogla na stranišču.



Gasilca GB Ljubljana sta z lestvijo omogočila dostop reševalcem nujne pomoči Ljubljana skozi okno, ki so gospo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča upraba za zaščito in reševanje.

