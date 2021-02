Pnevmatiko razneslo, vozilo pa odneslo čez odbojno ograjo

V četrtek ob 16.43 je na avtocesti od Razdrtega proti Senožečam tovornemu vozilu razneslo sprednjo levo pnevmatiko. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom in nenadzorovano zapeljal levo, čez odbojno ograjo na travnat pas med smernima voziščema.



Promet proti Ljubljani je bil močno oviran in je potekal po odstavnem pasu.



Voznik (52), državljan Madžarske, ni bil poškodovan.



Policisti so mu izdali plačilni nalog zaradi prekoračitve hitrosti in nepravilno naloženega tovora. Plačilni nalog so izdali tudi pravni osebi, poroča koprska policijska uprava.

