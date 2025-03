Plezalka (35) umrla na kraju, soplezalec (41) hudo poškodovan

Med plezanjem v navezi v alpinistični smeri Grintovčev steber v Kamniško-Savinjskih Alpah je v soboto po padcu umrla 35-letna plezalka, 41-letni soplezalec je bil hudo poškodovan. V soboto sta v slovenskih gorah tako umrli dve osebi, na poti na Triglav je namreč umrl tuji planinec. Policija in reševalci opozarjajo, da so razmere v gorah zahtevne.

Kaj se je zgodilo?

Po doslej znanih podatkih policije je v soboto dopoldne med plezanjem 35-letni plezalki na višini okoli 2000 metrov zdrsnilo in je padla v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrla, 41-letni soplezalec v alpinistični navezi je bil v dogodku hudo telesno poškodovan. Plezalca sta bila primerno opremljena, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Reševalci Gorske reševalne službe Jezersko ter dežurna posadka gorskih reševalcev in nujne medicinske pomoči s policistom gorske policijske enote je plezalca s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo, plezalko pa v dolino.

»Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so zapisali pri Policijski upravi Kranj.

Na območju Triglava se je prav tako včeraj zjutraj zgodila nesreča, v kateri je umrl 30-letni hrvaški pohodnik . Po podatkih policije se je vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu, med hojo na višini med 1700 in 1800 metrov pa mu je zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Bodite previdni, razmere so še vedno nevarne

Policisti in gorski reševalci opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne, saj je v gorah še vedno zima. Na severnih in senčnih pobočjih je sneg trd in poledenel, zato je tam potrebna dodatna previdnost. Vsem, ki se odpravljajo v gore, svetujejo, da se pred odhodom pozanimajo o trenutnih razmerah, da turo prilagodijo svojim psihofizičnim sposobnostim ter da sprejemajo preudarne odločitve.