Plezali po strehi v Novem mestu, njihova tarča baker, pri sebi imeli sekiro

V noči na ponedeljek so bili novomeški policisti obveščeni o sumljivem ravnanju neznanca, ki naj bi plezal po strehi objekta na Ragovski ulici. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so prijeli osumljenca, stara 20 in 16 let in 18-letno osumljenko.

Sekiro policisti zasegli

Ugotovljeno je bilo, da so s sekiro poškodovali bakreno pločevino na strehi in jo imeli namen ukrasti. Sekiro so jim policisti zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper trojico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prijeli tudi 41-letno tatico

Policiste PP Novo mesto so dan prej poklicali na pomoč iz prodajalne na Otočcu, kjer naj bi neznana ženska prodajalki ukradla mobilni telefon in dokumente in pobegnila. Takoj so se odzvali in 41-letno tatico izsledili in prijeli. Zasegli so ji ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper 41-letnico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.