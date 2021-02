Kamen v gori je sam, samoten, tako kot je človek, ki se zboji vseh prestrmih poti, ko so zanj vsi prehodi preozki in ni nikogar, ki bi zaustavil svoj korak ob srečanju in mu izrekel dobro besedo. Zato nemara človeka vleče vedno tja gor, da se naužije čistosti in si oddahne dušo. A gore so nepredvidljive, muhaste in zahtevajo vsake toliko časa svoje. Neizpodbitno dejstvo je: ko pride v gore smrt na obisk, nikoli ne odide praznih rok. Tako je bilo tudi v soboto, ko se je v Kramarjevi smeri v severni steni Storžiča odvijala drama, ki se je spremenila v tragedijo. Storžič s severa je za Tržičane ...