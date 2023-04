Plaz odnesel pet planincev: vodnik je bil gorski reševalec, bili so na tečaju varne hoje v gore

V plazu, ki je včeraj dopoldne na območju Male Mojstrovke odnesel pet slovenskih planincev, so se trije težje poškodovali, dva pa lažje, so na novinarski konferenci povedali pristojni. Vsi naj bi ostali v bolnišnici. Zahtevna reševalna akcija je trajala okoli sedem ur, reševalci pa opozarjajo, da vreme ni najbolj primerno za obisk gora.

Kaj se je zgodilo?

Kot je novinarjem v Kranjski Gori pojasnil vodja intervencije iz Gorske reševalne službe Kranjska Gora Aleš Robič, se je sedem planincev alpinistov po Župančičevi grapi, ki velja za alpinističen vzpon, odpravilo na 2332 metrov visoko Malo Mojstrovko. Tik pred sestopom iz smeri jih je presenetil snežni plaz. Pet jih je odnesel po grapi približno 150 višinskih metrov, tako da so se ustavili na nadmorski višini približno 1800 metrov, nihče pa ni bil zasut. Dva planinca sta se plazu izognila, je popisal dogajanje.

Klic za intervencijo so dobili nekaj po pol deseti uri dopoldne, glede na slabo vreme - v času intervencije je zapadlo okoli 10 centimetrov snega - so najprej računali, da bo treba izvesti povsem klasično reševanje, kljub temu pa so aktivirali dva helikopterja, "kar se je izkazalo za dobro, saj se je vreme občasno toliko izboljšalo, da sta lahko opravila veliko delo", je dejal. Helikopterja sta po njegovih besedah reševalce vozila do meje megle, še okoli 300 višinskih metrov do grape so morali opraviti peš.

Robič je poudaril, da so aktivirali tudi več reševalnih vozil, ki so čakala v pripravljenosti, in da so imeli različne scenarije. Akcija je bila uspešno zaključena okoli 16. ure, je dodal.

Planinci, pet moških in dve ženski, so bili ustrezno opremljeni

Vodja gorske policijske enote Matej Brajnik je povedal, da so bili planinci, pet moških in dve ženski, po prvih informacijah ustrezno opremljeni. Okoliščine sprožitve snežnega plazu policisti še preverjajo, je dejal in dodal, da bodo z vsemi še opravili razgovore. Stopnja nevarnosti snežnih plazov po Agenciji RS za okolje sicer ni velika, je pa območje nevarno zaradi opasti in klož ter zaledenele podlage v sami strukturi snežne odeje, je posvaril.

Policija opozarja na še vedno zelo zahtevne razmere v gorah in veliko skritih nevarnosti. Pohodniki in turni smučarji naj ravnajo skrajno previdno in maksimalno odgovorno, je pozval.

Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Klemen Belhar je povzel, da je za vsemi sodelujočimi "eno izjemno zahtevno reševanje". Kot je poudaril, je zelo težka naloga že reševanje enega človeka s težkimi poškodbami, reševanje več takih "pa naredi akcijo zares izredno".

V reševalni akciji je sodelovalo 53 gorskih reševalcev iz sedmih društev: Kranjska Gora, Bovec, Rateče, Mojstrana, Kranj, Radovljica in Jesenice. Pridružili so se jim trije pripadniki gorske policijske enote in Helikopterska nujna medicinska pomoč GRZS. Vključena sta bila helikopterja Slovenske vojske in Letalske policijske enote, je nanizal.

Planinci so bili na tečaju varne hoje v gorah

Vodnik je bil po poročanju spletnega portala Žurnal24 gorski reševalec, vendar se ture ni udeležil v tej funkciji. Reševalcem se je danes na vladnem profilu na družbenem omrežju Twitter zahvalil tudi premier Robert Golob. Kot je zapisal, se vsem reševalnim ekipam zahvaljuje za trud in požrtvovalnost v izredno zahtevni reševalni akciji. Poškodovanim je zaželel čim hitrejše okrevanje.