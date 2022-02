Plaz na območju Zelenice: iskali turnega smučarja, a ga niso našli

Danes ob 9.20 se je na območju Zelenice (občina Tržič) sprožil snežni plaz. Gorski reševalci postaje GRS Tržič in helikopter SV z združeno dežurno ekipo HNMP in GRZS so zaradi možnosti, da je plaz zasul turnega smučarja, opravili pregled plazovine. Ugotovili so, da v plazovini ni zasute osebe. Pregledana sta bila Šentanski plaz in plaz izpod Plota, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Danes zjutraj smo sicer opozarjali pred nevarnostjo plazov.