Plaz ga je treščil ob drevo

V gorah se je že začela težko pričakovana zimska sezona, saj je v preteklih dneh zapadlo ogromno snega. Konec tedna pa je le malo manjkalo, da bi plazovi že terjali svoje prve žrtve. Malo pod vrhom Ratitovca, na območju Razorja, je skupino turnih smučarjev zajel snežni plaz, prav tako bi se lahko tragedija zgodila na Zelenici.

Plaz na Ratitovcu je sprožil eden od smučarjev, od vsega skupaj šestih pa je odnesel tri, ki so bili v tistem trenutku pod njim. Dva sta jo odnesla brez poškodb, tretjega pa je z izjemno hitrostjo odneslo v drevo, a si je na srečo pri trku le zlomil nogo. Na pomoč so mu takoj prišli gorski reševalci društva Gorske reševalne postaje (GRS) Škofja Loka in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo z Brnika, ki je poskrbela za transport ponesrečenca v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Načelnik GRS Škofja Loka Pavel Podobnik ob tej precejšnji sreči v nesreči opozarja, da so trenutne razmere zaradi novozapadlega snega in močnega vetra v preteklih dneh res zelo neugodne za obisk gora. In to ne samo visokogorja, ampak tudi sredogorja in vseh goratih predelov, kjer je snežilo.

Škofjeloški gorski reševalci so ponesrečenemu takoj prihiteli na pomoč. FOTO: GRS Škofja Loka

»Prejšnji teden je zapadlo res veliko snega, ponekod tudi več kot en meter. V drugi rundi ga je zapadlo še 20 centimetrov, k vsemu temu pa je pridal še veter, ki je sneg razpihal in ga odnesel drugam, kjer se ga je nabralo še več. Nastale so ogromne klože, ki se sprožijo že ob majhni obremenitvi, na primer ko čez zapeljemo s smučmi. Sneg je suh in zato se lahko v njem tudi hitro zadušiš. Seveda so sneg komaj čakali vsi turni smučarji in so takoj že hiteli v gore. Vendar pa še enkrat opozarjam, da je nevarnost plazov zdaj res velika, po mojem mnenju celo več kot tretje stopnje. V tem primeru na Ratitovcu plaz ni bil tako velik, da bi ga lahko zasul, vendar pa je turnega smučarja z veliko hitrostjo odneslo v drevo.«

Nikar tvegati

Tragedija bi se lahko zgodila tudi na Zelenici nad Tržičem, kjer je bilo nekoč smučišče, zadnja leta pa so jo pozimi zavzeli turni smučarji. Ob koncu tedna je bilo na tem območju čez meter novozapadlega snega in velika nevarnost plazov, zato so servisno cesto, kjer je ta nevarnost največja, že v četrtek zaprli.

Odnesel ga je naravnost v drevo. FOTO: GRS Škofja Loka

Kot so sporočili iz Službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič, so v petek dopoldan, le malo po tem, ko so pri pregledu območja že zaznali prve talne plazove in razpoke, prav na servisni cesti zagledali dve osebi. »Danes so se že sprožili talni plazovi. Dve osebi sta za las ušli tragediji. Prosimo, upoštevajte opozorila in ne tvegajte. Bodite previdni tudi na cesti z Ljubelja do koče na starem Ljubelju, prav tako tudi na drugih območjih. Veliko je napihanega snega, gradijo se klože, zameti in opasti,« so zapisali na svojem facebook profilu.

Tudi na Agenciji RS za okolje (ARSO) na svojih spletnih straneh opozarjajo na znatno nevarnost plazov, ki je te dni dosegla tretjo stopnjo in se v prihodnjih dneh ne bo zmanjšala: »V gorah je trenutno snežna pravljica, a se je zaradi obilnega sneženja povečala nevarnost snežnih plazov. Zaradi obilice bolj ali manj rahlega snega je gibanje težavno, na izpostavljenih legah je sneg precej spihan, nastali so zameti, ponekod je zaradi vetra tudi tanka skorja. Največ snega je na naši avtomatski postaji Kanin (160 cm), na Zelenici (110 cm), na Kredarici (100 cm), razmeroma debela snežna odeja je tudi v alpskih dolinah in na Pohorju. Razmere se bodo hitro spreminjale tudi v nadaljevanju tedna. Srečno!«