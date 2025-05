Planinko Stanko (49) našli pod Malo Peco: Upamo, da boš še naprej dosegala tvoje ljube vrhove, ...

Pred natanko tednom dni je na območju Pece potekala obsežna iskalna akcija, policisti, vodiki službenih psov in gorski reševalci so iskali 49-letno žensko, ki je na tem območju pustila avto in odšla v neznano. Akcija se je na žalost končala tragično, posadka helikopterja je namreč tik pod Malo Peco, na izredno zahtevnem terenu, opazila osebo, ki ni kazala znakov življenja. Šlo je za pogrešano 49-letnico.

Zapis v slovo

Kot so na družabnem omrežju zapisali člani Planinskega društva Mežica, se je pod Malo Peco tragično ponesrečila njihova članica Stanka Sajler, članica upravnega odbora in tudi markcistka, ki je označila in uredila mnoge poti. »Stanka, upamo, da boš še naprej dosegala tvoje ljube vrhove, pa četudi nekje drugje. Hvala za ves čas, ki si ga dala našemu društvu. Počivaj v miru,« so Stanki v slovo še zapisali pri omenjenem planinskem društvu.