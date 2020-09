V petek popoldne so gasilci prejeli klic na pomoč. Ob 16.18 so planinko opikale ose v gozdu pri Begunjah na Gorenjskem v občini Radovljica.



Posredovali so reševalci GRS Radovljica. Neodzivno planinko so prenesli do reševalnega vozila, ki jo je prepeljalo na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.