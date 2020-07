Na Idrski planini pod Matajurjem je dopoldne na nadmorski višini približno 1200 metrov zaradi nenadne oslabelosti in izgube zavesti padla ter se nato po travnatem grebenu skotalila 63-letna pohodnica.



Poleg pripadnikov GRS Tolmin so posredovali tudi reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so poškodovanko prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem odpeljali na pregled v ljubljanski klinični center.







Po prvih podatkih planinka ni poškodovana.