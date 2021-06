Planinca (67) iskali dva dni, znano, kako je umrl

V torek je na območju Logarske doline potekalo iskanje pogrešanega planinca, ki se je končalo v sredo, ko so ga našli mrtvega O pogrešanju planinca so bili policisti obveščeni v torek ob 21. uri, ko je stekla iskalna akcija. V njej so sodelovali gorski reševalci s Celjskega in policisti Gorske enote PU Celje. Pri reševanju je bil uporabljen policijski helikopter.Na območju Krofičke v Logarski dolini so policisti in pripadniki GRS v sredo zjutraj nadaljevali iskanje. Gorski reševalci so ob 9.55 našli mrtvega pri spuščanju proti Klemenči jami.Po ugotovitvah policistov je 67-letni planinec pri sestopu s Krofičke v Logarski dolini zdrsnil okoli 15 metrov v globino in zaradi poškodb umrl. Policisti na kraju niso ugotovili sumljivih okoliščin.