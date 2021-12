Plačal 25 jurjev za umor

Alen Žilić je dobesedno ponorel, ko je izvedel, da ga okrožna kazenska sodnica Špela Koleta za osem let pošilja v ječo. »Kako ste me mogli obsoditi, saj nisem kriv?! Tako kot ste Noviča obsodili, pa je bil nato oproščen. Gospa sodnica, zamislite se lahko. Tega res ne morem verjeti. Ali me lahko pogledate v oči in rečete, da sem kriv?« »Vas gledam v oči in sem prebrala sodbo in ste krivi,« mu je mirno odvrnila Koletova. Naročil umor iz maščevanja Lani je bil zdaj 37-letni Žilić na prvostopenjskem sodišču obsojen zaradi napeljevanja Amirja Ogreševića k umoru D. D. Sodbo...