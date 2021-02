Pivčeva predložila lažne listine? Grozi ji do osem let zaporne kazni

Danes NPU opravlja hišne preiskave v povezavi z afero Sript, v katero je vpletena tudi nekdanja kmetijska ministrica. Na terenu je 78 kriminalistov, ki opravljajo 29 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane, Kopra, Celja in Nove Gorice.V. d. direktorice Nacionalnega preiskovalnega uradaje na novinarski konferenci povedala, da so med osumljenimi 14 fizičnih in ena pravna oseba, nobene od njih pa niso pridržali. Ob 14. uri je potekalo še devet hišnih preiskav.Gre za sum storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega od osmih let, predkazenski postopek pa usmerja Specializirano državno tožilstvo.Sumijo, da se je nekdanja odgovorna oseba gospodarske družbe iz Ljubljane storila kaznivo dejanje na škodo EU na način, da je predmetni gospodarski družbi in nekaterim strokovnjakom pridobila finančna sredstva na javnem razpisu pristojnega ministrstva za subvencioniranje projekta na področju razvoja turizma. »Sočasno je vedela, da formalni razpisni pogoji niso izpolnjeni, in je predložila lažne podatke in listine,« je dejala Grah Lazarjeva.Osumljenih je še 13 zunanjih strokovnjakov za pomoč pri storitvi kaznivih dejanj, saj so sklenili avtorske pogodbe, a vsega dela niso opravili v skladu s pogodbami.Po neuradnih podatkih naj bi bili ovadeni direktorica Turistične gostinske zbornice Slovenije, dekan brežiške fakultete za turizemin predavateljica na portoroški TuristiciV tej aferi je imela pomembno vlogo tudi nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, ki je za projekt dobila 35 tisoč evrov bruto.