Pištola in nabojnik, konopljo imel Mariborčan kar v garaži

Policisti so na podlagi Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 42-letniku z območja Maribora zaradi kaznivega dejanja s področja mamil. Na podlagi odredbe so pri njem opravili hišno preiskavo in pri tem med drugim zasegli pištolo (beretta) z nabojnikom in naboji, dušilnik zvoka za pištolo ter hladno orožje boksar.

Zaradi kršitve določil Zakona o orožju sledi hitri postopek. Pri preiskavi so odkrili tudi posebej prirejen prostor v garaži, kjer je gojil 145 sadik konoplje, več pripomočkov za vzgojo teh rastlin, zaseženih pa mu je bilo tudi okoli 50 gramov že posušenih delcev. Zaradi neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi so podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.