Piranskim policistom naznanila, da je nečak enemu grozil: »Ubil te bom«

Na Policijski postaji Piran sta se v torek zglasila Portorožana, ki sta naznanila, da jima je grozil nečak, 36-letni moški iz piranskega zaledja.

»Ubil te bom«

Policisti so z zbiranjem ugotovili, da so slednji v sporu zaradi lastništva stanovanjske hiše, zaradi česar je slednji enemu od prijaviteljev grozil, da ga bo ubil. Sledi kazenska ovadba.

Spor zaradi najema stanovanja

Isti dan so morali piranski policisti v Sečovlje, kjer je prišlo do spora zaradi najema stanovanja. Pri tem lastnik stanovanja svojemu najemniku ni več dovolil vstopiti v stanovanje, saj je najemna pogodba že potekla. Policisti so obema zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.