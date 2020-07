Pirančan sebi in očetu nezakonito pridobil 730 tisočakov

Kriminalisti so na koprsko okrožno sodišče podali kazensko ovadbo zoper 47-letnega slovenskega državljana zaradi suma, da je zlorabil položaj pri gospodarski dejavnosti, za kar mu grozi zaporna kazen od enega do osem let.



Ovadeni, ki prebiva v občini Piran, je leta 2005 od prejšnjega lastnika prevzel lastništvo družinske gospodarske družbe s sedežem v Kopru. Gospodarsko družbo je uspešno vodil do leta 2008, nato pa je pričel ravnati v nasprotju z interesi družbe in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja. Tako je v obdobju od 2008 do 2013 v imenu in za račun te družbe dajal nezavarovana posojila sebi in svojemu očetu, čeprav je vedel, da večino njih ne bosta nikoli vrnila in jih tudi nista, saj nista imela tega namena. Prav tako je ovadeni v tem obdobju odtujil dve nepremičnini, ki sta bili v lasti gospodarske družbe, in ju neodplačno prenesel nase. S temi dejanji je sebi in očetu pridobil premoženjsko korist več kot 730.000 evrov, so sporočili iz koprske policijske uprave..



Navedena družba je od marca 2016 v stečaju.