Pilot tik pred nesrečo letel nizko, celo pomahal je: prijatelji so pretreseni

V soboto popoldan je Slovenijo pretresla tragična letalska nesreča, ki se je zgodila le lučaj od Šentjerneja in v kateri je umrl izkušen 54-letni pilot, domačin. Njegov let so tistega dne opazovali njegovi sokrajani in marsikdo je ob tem pomislil, da leti precej nizko, morda celo prenizko. »Stali smo zunaj in eden od družbe mu je pomahal, on pa je pomahal nazaj. Potem je letel naprej, nekaj minut kasneje, le dober kilometer stran, pa se je zgodila tragedija,« nam je povedal eden od njegovih pretresenih prijateljev. In hkrati dodal, da je bil pokojni sila spreten letalec.

Vzrok nesreče še ni znan, kraj tragedije si je poleg kriminalistov, preiskovalne sodnice in tožilca ogledal tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov Toni Stojčevski.

Več o pilotu, njegovem nesrečnem zadnjem letu in okoliščinah tragedije, ki je pretresla Dolenjsko, pa v ponedeljkovih Slovenskih novicah.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda