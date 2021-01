Pijani, zadeti in nevarni za druge

Policisti tukajšnje policijske uprave so imeli minuli konec tedna precej dela z vozniki, ki so bili pod vplivom takšnih ali drugačnih substanc. Tako so denimo v petek ponoči pri Srebrničah ustavljali voznika osebnega avtomobila audi, ki pa se je požvižgal na svetlobne in zvočne signale in s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej.



Vozil je nevarno, po sredini vozišča in zapeljal do Vrha pri Ljubnu, kjer so ga ustavili in obvladali z uporabo prisilnih sredstev. »Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ta je potrdil prisotnost kokaina, strokovni pregled pa je 35-letni kršitelj odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje,« pravijo na PU Novo mesto.



V soboto malo pred 19. uro pa se je pri Blanci zgodila nesreča, ki jo je povzročil 43-letni voznik osebnega avtomobila. Ta je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Nihče ni bil poškodovan, policisti pa so ugotovili, da ima povzročitelj 0,63 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Med kontrolo prometa pri Drnovem pa so v nedeljo zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti ustavili 29-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ta je pokazal 0,87 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

