Pijani vozniki: eden trčil v semafor, drugi zaprl pot motoristu

V zadnjih dveh dneh so mariborski policisti obravnavali kar dve hudi prometni nesreči, v obeh primerih pa je skupni imenovalec – alkohol. Eden od udeležencev je celo motorist, ki se je v nesreči hudo poškodoval.

Prva nesreča se je zgodila v petek ob 19.22 na Križnem vrhu. Po ugotovitvah policistov je 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz smeri Črešnjevca, v križišču zavijal levo proti Laporju. Pri tem je zaprl pot 55-letnemu motoristu, ki je vozil iz smeri Poljčan proti Slovenski Bistrici. Trčenje je bilo neizogibno.

Motorist je ob padcu utrpel hude telesne poškodbe, zato je bil nujno odpeljan v bolnišnico. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti pri obeh udeležencih – rezultat pa šokira: povzročitelj je imel v izdihanem zraku 0,48 mg alkohola na liter, motorist pa kar 1,08 mg/l!

Zoper voznika avtomobila bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Trk v semafor na Meljski cesti

Druga huda nesreča se je zgodila danes ob 3.22 na Meljski cesti v Mariboru. 34-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne smeri vožnje trčil v semafor. Udarec je bil tako močan, da je voznik utrpel hude telesne poškodbe.

Alkotest je pokazal, da je vozil z 0,79 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti bodo zoper njega vložili obdolžilni predlog na Okrajno sodišče.