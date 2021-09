Pijani voznik zapeljal s ceste in trčil v drevo

V nedeljo okoli 7. ure so policiste PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči, ki se je ponoči zgodila na cesti od Litije proti Zgornji Jevnici.Po do zdaj znanih podatkih je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi vožnje preblizu roba zapeljal s ceste in trčil v drevo. Pri tem se je lažje poškodoval.Preizkus je pokazal 0,51 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo ugotovljeno, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.Policisti vodijo prekrškovni postopek, so zapisali v poročilu.