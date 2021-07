Pijan zapeljal na drugo stran ceste, v trčenju dve osebi huje poškodovani

V ponedeljek okoli 19. ure je 29-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz Sevnice proti Krškemu, zapeljal na levosmerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je pravilno pripeljala 21-letna voznica. Ona in sopotnica sta se v nesreči huje poškodovali, voznik pa lažje.



Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili iz PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: