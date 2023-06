Pijani voznik zakrivil nesrečo: sopotnika vrglo iz avta, borijo se za njegovo življenje

V četrtek okoli 21.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči med Bregom pri Kočevju in Staro Cerkvijo, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila.

Policisti so ugotovili, da je pri vožnji v ovinek zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča, nato se je vozilo večkrat prevrnilo in obstalo na nasprotnem voznem pasu.

V nesreči se je voznik lažje poškodoval, sopotnik pa je med prevračanjem padel iz vozila in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

V postopku so policisti tudi ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola, saj je rezultat alkotesta pokazal 1,13 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.