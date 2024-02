Pijani voznik udaril policista in mu grozil

Šentjernejski policisti so včeraj popoldan v Zameškem ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila, ki med vožnjo v naselju ni prilagodil hitrosti.

Kršitelju, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost alkohola, poroča PU Novo Mesto.

Grozil policistu

V litru izdihanega zraka je imel kar 0,63 miligramov alkohola. V postopku ni sodeloval, temveč je policista udaril in mu grozil. Zato so mu odvzeli prostost in pridržali. Čaka ga denarna kazen za kršenje cestno prometnih predpisov, ukrepali pa bodo tudi zaradi groženj in fizičnega napada. Policisti so zaradi vožnje pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.