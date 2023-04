Pijani voznik trčil v policijski avto: Klemen in Tomaž hudo poškodovana

S Policijske uprave Novo mesto so delili zgodbo svojih dveh policijskih kolegov, ki se je zgodila v jutranjih urah 3. avgusta 2021. Na ta dan so ravno naši košarkarji na četrtfinalnem obračunu olimpijskega turnirja v Tokiu prepričljivo ugnali Nemčijo, kar je izredno razveselilo policista Klemna in Tomaža, ki sta bila tisto noč skupaj na patrulji. Pol ure pred zaključkom dela pa sta prejela obvestilo. Takrat si niti v najhujši mori nista predstavljala, da ju bo ta klic tako zelo zaznamoval za celo življenje.

Ura je bila okoli 5.20, ko sta se odzvala obvestilu OKC, da kolegi prometniki zaradi nezanesljive in nevarne vožnje pri Starinah poskušajo ustaviti voznika passata, ki ne upošteva prometnih znakov in z veliko hitrostjo vozi proti Novemu mestu.

Policista sta vklopila sireno, zapeljala na Andrijaničevo cesto in izstopila iz avta, da bi pripravila pripomoček za prisilno ustavljanje vozil. V tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri z veliko hitrostjo pripeljal voznik passata, ki je najprej zadel v robnik, potem pa silovito čelno trčil v službeni avtomobil policije, ki ga je odbilo v policista.

Tomaž, ki je ostal hudo poškodovan, ukleščen pod vozilom, pravi, da se teh trenutkov ne spominja. Kolegi, ki so prihiteli na kraj nesreče, in občan, ki je bil v bližini, so ga uspeli rešiti izpod zverižene pločevine, potem pa so ju oba s Klemnom reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, pravijo policisti iz Novega mesta.

»Za vse sodelavce na PU Novo mesto so sledile težke in mučne ure, ko smo upali na spodbudne novice iz bolnišnice. Direktor in pomočnik, ki sta se takoj odpravila tja, sta nam z olajšanjem sporočila, da sta kolega sicer hudo poškodovana, vendar nista v smrtni nevarnosti,« se spominjajo.

Nevarni voznik, ki je povzročil nesrečo, je bil pod vplivom alkohola in zaradi številnih kršitev ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Do nesreče so ga policisti zaradi kršitev v prometu obravnavali že 33-krat, sedemkrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Ob trčenju v policijski avtomobil je števec na passatu obstal na 140 km/h.

Za Klemnom je šest operacij kolena, Tomažu operirali hrbtenico

Za Tomaža in Klemna, sicer oba navdušena športnika, prvi košarkar, drugi judoist, se je kalvarija okrevanja po hudih poškodbah takrat šele začela in traja še danes. Za Klemnom je že šest operacij kolena, Tomaž pa po operaciji hrbtenice trpi stalne bolečine.

Od tistega usodnega jutra se je njuno življenje, načrti, ki sta jih imela, in življenje njunih najbližjih povsem spremenilo.

»Težko razumemo, kako se hudo poškodovani v prometnih nesrečah in svojci soočajo s posledicami, nas pa iskreno veseli, da sta tako Klemen kot Tomaž kljub težavam optimistična in oba upata, da bosta lahko kmalu spet oblekla policijsko uniformo,« pravijo njuni sodelavci.

Policisti sporočajo, da je poklic policistaizjemno lep, pa tudi izjemno odgovoren. In 3. avgusta 2021, nekaj po 5.20, sta naša sodelavca Klemen in Tomaž prevzela veliko odgovornost in tvegala svoje zdravje, da bi zagotovila varnost drugim. Pravita, da je bilo vredno, kajti morda se je za naslednjim ovinkom približeval avtomobil z mlado družino ali kdorkoli, ki bi postal žrtev neodgovornega voznika.

Klemnu in Tomažu vsi sodelavci želijo vse dobro in da se kmalu vrneta v njihove vrste. Pred dnevi so ju sprejeli direktor PU, pomočnik direktorja in načelnik PP Novo mesto.