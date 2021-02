Pijani voznik v ograjo

Nekaj po 18. uri so policiste PP Sevnica obvestili o prometni nesreči pri Tržišču.



Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Vozilo je po trčenju odbilo prek nasprotnega voznega pasu na brežino, kjer je obstalo.



Voznik in potnik se v nesreče nista poškodovala.



Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,32 miligrama alkohola.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, o vožnji pod vplivom alkohola pa so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča PU Novo mesto.

