Pijani voznik se je najprej zaletel v betonsko zid, potem še v ograjo

V ponedeljek ob 16.40 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Solkanu, v kateri je bil udeležen voznik osebnega avtomobila. Policisti PP Nova Gorica so ugotovili, da je 64-letni voznik vozil po Ulici Maksa Valentinčiča in pri tem s sprednjim desnim delom avtomobila trčil v betonski zid: »Od tam se je z vozilom odpeljal naprej in se zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim levim delom vozila zaletel v ograjo enega od salonov in nato odpeljal s kraja ter parkiral nedaleč stran. Policisti so voznika kmalu izsledili in mu v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom (rezultat je pokazal 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), odrejen mu je bil strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je odločno odklonil.«



Povzročitelju prometne nezgode je bil zaradi kršitev prometne zakonodaje izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.

