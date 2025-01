Pijani voznik prekršil vse mogoče predpise, stalo ga bo več kot 2700 evrov

V sredo nekaj po 21. uri so bili novomeški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila Nissan qashqai, ki naj bi vozil po Seidlovi cesti v Novem mestu, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu in prevozil rdečo luč na semaforju pri delovni zapori. Policisti PP Novo mesto so se takoj odzvali. Kršitelja so izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, ki jih sprva ni upošteval, in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so zaradi kršitev javnega reda in miru zoper 38-letnega kršitelja uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Globa v višini 2784 evrov

Zaradi očitnih znakov vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O številnih kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določajo globo v višini 2784 evrov. Vozniku motornega vozila se zaradi kršitev izreče tudi 31 kazenskih točk.