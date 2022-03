Pijani voznik povzročil razdejanje in pobegnil, policisti so ga našli doma

V torek nekaj pred 15. uro so bili policiste PPP Novo mesto obvestili, da je na območju Slovenske vasi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in pobegnil s kraja.

Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik trčil v ograjo in prometno signalizacijo, ki jo je prav tako poškodoval. Zbrali so obvestila in pobeglega voznika izsledili na domu.

Zaradi močne opitosti in zdravstvenih težav so na kraj poklicali reševalce, ki so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Odredili so strokovni pregled zaradi ugotavljanja psihofizičnega stanja. Po prejemu rezultatov bodo zaradi kršitev uvedli hitri postopek.