Pijani voznik povzročil nesrečo, udeleženih devet oseb

Gorenjski policisti so včeraj obravnavali osem prometnih nesreč. V dveh so se udeleženci lažje poškodovali, prisoten pa je bil tudi alkohol.



Sredi popoldneva so kranjski policisti obravnavali tujega voznika tovornega vozila, ki je ob promilu alkohola (0,56 mg/l) med premikom trčil v vozilo drugega udeleženca. V nesreči je nastala samo materialna škoda.



V dveh drugih nesrečah pa se je več udeležencev lažje poškodovalo. V Zgornjih Bitnjah je tako voznik zaradi neprilagojene hitrosti povzročil trčenje s tremi drugimi vozili, ki so se pred njim ustavljala zaradi gostega prometa. V nesreči je bilo udeleženih devet oseb, štiri so po podatkih policije lažje poškodovane. Povzročitelj nesreče je bil tudi pod vplivom alkohola (0,45 mg/l).



V Spodnjih Bitnjah pa sta bila v manjšem trčenju udeležena voznik motornega kolesa in osebnega avtomobila. Proti obema poteka prekrškovni postopek: proti vozniku zaradi premika, proti motoristu pa zaradi nepravilne vožnje mimo stoječe kolone.



»Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in izogibanju ravnanjem, ki so vzrok za nesreče in ogrožanja,« poziva Bojan Kos s PU Kranj.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: