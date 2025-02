Pijani voznik ostal brez vozniškega dovoljenja

V noči na torek so policisti Postaje prometne policije v Ajdovščini ustavili in kontrolirali 25-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,62 miligrama alkohola.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka pa ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.