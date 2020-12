Pijani voznik nekaj čez polnoč (23) v brežino, s sopotnikom je hudo

Danes nekaj čez polnoč so PU Celje obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila zunaj naselja Marija Reka. Povzročil jo je voznik osebnega vozila (23), ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola.



Voznik (23) je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez nasprotnosmerno vozišče in trčil v brežino ob cesti. V trčenju se je hudo poškodoval 44-letni sopotnik. Zaradi povzročitve prometne nesreče bodo voznika kazensko ovadili, poroča PU Celje.



Osebno vozilo so mu policisti zasegli.