Pijani voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drog telefonske napeljave

V noči na soboto so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Radoviči na območju PP Metlika.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog telefonske napeljave ter drevo.

Poškodovanega voznika in tri potnike so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola – v litru izdihanega zraka je imel 0,69 miligrama alkohola.

Kazensko ga bodo ovadili ga bodo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, poroča PU Novo mesto.