Pijani voznik (45) treščil v zid in nato še v drevo, hčerko odpeljal rešilec

Blejski policisti so petek okoli 19. ure obravnavali 45-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je najprej trčil v zid ter nato še v drevo. Vozil je pod vplivom alkohola (0,85 mg/l). V prometni nesreči je bila poškodovanja njega hčerka. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 48 urah sprejel 218 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 92. Od enajst s področja kriminalitete, od tega eden o vlomu, dve o tatvini, dve o poškodovanju tuje stvari in ena o družinskem nasilju.