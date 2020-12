Pijani ubili 26 ljudi

Zloraba alkohola je botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah.

V ponedeljek se začne tretji del nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Akcijo koordinira Agencija za varnost prometa (AVP), ki je v tokratni k sodelovanju povabila tiste, ki so prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej: reševalce, zdravnike, policiste in gasilce, sporočajo z AVP.»Preventivne aktivnosti se z namenom prispevati k obvladovanju epidemije izvajajo na platformah družabnih omrežij. Zdravniki in reševalci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Zdravstvenega doma Maribor – Centra za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Policija in Zavod Reševalni pas v kratkih osebnih sporočilih slovensko javnost pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu,« so pojasnili.Zloraba alkohola v prometu je po podatkih AVP botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. V 1256 nesrečah, povzročenih od začetka leta do 26. novembra pod vplivom alkohola, je umrlo 26 ljudi, 113 je bilo hudo in 439 lažje poškodovanih.»To žal znova dokazuje, da alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. Agencija s partnerji zato javnost poziva k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Manj kot dve minuti časa vam bo vzelo, da začutite osebna sporočila reševalcev, zdravnikov, policistov in gasilcev in njihove pozive k najvišji stopnji odgovornosti pri udeležbi v prometu,« so še dodali.