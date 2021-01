Pijani spet povzročali nesreče

Poklicni voznik bi moral biti popolnoma trezen. FOTO: PU Novo mesto

Najbolj pijan tovornjakar

promila je napihal poljski voznik tovornjaka.

Nekaterih, ki za volan še vedno sedejo pijani, prav nič ne izuči, vse dokler se ne zapletejo v nesrečo. Tudi v torek so imeli policisti opravka s kar nekaj takšnimi vozniki. Tako so denimo ob 11.50 dobili obvestilo, da je na cesti od Pirana proti Bernardinu osebni avto zapeljal na pločnik, kjer mu je odtrgalo kolo. »Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 62-letni Pirančan peljal preblizu desnemu robu vozišča in trčil v robnik. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,93 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka,« je povedala, tiskovna predstavnica PU Koper. Ob 20.45 je bila prometna nesreča tudi pri Izoli. Povzročil jo je 44-letni Koprčan, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del avtomobila 36-letnika iz Škofij. Povzročitelj je napihal 0,58 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.Tudi na območju PU Celje ni šlo brez pijače. V bližini Šmartinskega jezera je okoli 14. ure voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. »Povzročitelj, ki je imel nekaj več kot promil alkohola v krvi, se v trčenju ni poškodoval. Lažje sta se poškodovala voznik drugega udeleženega vozila in njegov sopotnik. Povzročitelja bomo kazensko ovadili,« je pojasnila, tiskovna predstavnica PU Celje. Približno enako vsebnost alkohola v krvi je imel voznik osebnega vozila, ki je včeraj malo po polnoči zapeljal z vozišča v Topolšici in zdrsel po strmini ter se ustavil tik pred stanovanjsko hišo. V nesreči se je lažje poškodoval.Rekorderja pa so ustavili okoli poldneva na Šaleški cesti v Velenju, na srečo še preden bi lahko povzročil nezgodo. Šlo je za poljskega voznika tovornega vozila, ki je bil krepko pod vplivom alkohola. V krvi je imel nekaj več kot dva promila alkohola. Pridržali so ga in ga privedli na okrajno sodišče v Celju, tam so mu izrekli 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk. »Alkohol izjemno negativno vpliva na voznikovo zaznavanje, zaradi česar obstaja veliko večja verjetnost za udeležbo v prometni nesreči. Z višanjem stopnje alkohola v organizmu se močno poveča tudi verjetnost za povzročitev najhujših prometnih nesreč, v katerih zaradi pijanih voznikov umirajo nedolžni ljudje. Zato nikar ne vozite, če ste uživali alkohol!« je sklenila Trbulinova.