Pijani motorist trčil v ograjo ob cesti in padel (FOTO)

V sredo ob 20. uri se je v Mostah pri Komendi zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik motornega kolesa.

Zaradi vožnje preblizu roba je trčil v ograjo ob cesti in padel.

Gasilci PGD Moste so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda nujne medicinske pomoči. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana.

Policisti PU Ljubljana so motorista preverili z alkotestom, ki je pokazal 0,63 mg/l.

Uvedli so prekrškovni postopek.