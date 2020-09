Nekdanji poslanec in župan nad Wernerja: Jaz nimam kaj izgubiti

»Zelo pokvarjeno, podlo in brezobrazno me je napadel Werner.. Verči ja.. Posnetek obkladanj, kakšen kriminalec sem, arestant, narkoman in.. Groza!! Ta posnetek imam in obljubim vam, da ga bom objavil skupaj s slikami njegovih pogodb, kaj so počeli s tisto Slakovo v njegovem stanovanju in še marsičem zelo zanimivem.« Tako na facebooku piše nekdanji poslanec SDS, nekoč tudi župan