Pijani mladoletnik z avtomobilom v drevo

Včeraj nekaj po 20. uri so bili na PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v Zagorici pri Dobrniču, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drevo.

Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je mladoletnik iz Trebnjega, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi nepravilne smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligramov alkohola.

Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pod vplivom prepovedanih drog

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa v okolici Sevnice prav tako včeraj okoli 14.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Peugeot 207. Ugotovili so, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so ji odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanja odrejenega strokovnega pregleda je 33-letna kršiteljica odklonila.

Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.