Pijani kolesar ni želel ustaviti policistom

V četrtek popoldne so policisti v Sv. Tomažu ustavili 59-letnega mopedista. Elektronski alkotest mu je izmeril 0,99 mg/l. Policisti so mu izdali plačilni nalog in ga pridržali do streznitve.

Istega popoldneva so policisti na regionalni cesti v Bukovcu večkrat ustavljali 37-letnega kolesarja, vendar se na njihove znake ni oziral. Ko so ga končno ustavili, je elektronski alkotest pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,54 mg alkohola, so sporočili iz PU Maribor.