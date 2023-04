»Priznam krivdo za nesrečo, ki sem jo povzročil. Dejanje globoko obžalujem, in če bi se le dalo, bi zavrtel čas nazaj. Bi pa glede na splet okoliščin prosil sodišče, ali lahko zaporno kazen prestajam tako, da bi opravljal službo. Nedavno mi je namreč umrl oče, pogorelo nam je tudi gospodarsko poslopje, mama pa je zdaj ostala sama in bo težko z eno plačo vse peljala naprej. Zato bi prosil, če bi mi omogočili, da ji kakor koli pomagam,« je skoraj osem let po tragični prometni nesreči krivdo priznal Janez Trunkelj iz Zagorice pri Dobrniču. Tistega usodnega 11. julija 2015 je bil star vsega 24 le...