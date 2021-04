Pijani in še predrzni

Vožnja pod vplivom alkohola je še vse preveč pogosta. FOTO: Blaž Samec

Nadlegovala in se odpeljala

Na bencinskem servisu ob avtocesti je pijan moški nadlegoval osebje in ni poravnal računa.

Minuli konec tedna je na slovenskih cestah spet veliko voznikov, tudi pod vplivom alkohola, izzivalo lastno in tujo srečo, pijača pa je pripomogla k nedostojnemu vedenju. Med predrzneži je bil golobradi fant, na katerega so v petek pomurski policisti naleteli pri nadzoru cestnega prometa na območju Lendave.»Ustavili so voznika osebnega avtomobila, ki ni bil registriran,« so sporočili policisti. V postopku so seveda ugotovili, da je 15-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. »V skladu s predpisi so policisti o kršitvah mladoletne osebe obvestili njegove starše, vozilo so zasegli, mladoletni kršitelj pa bo predlagan v postopek o prekršku pred pristojnim sodiščem,« so pojasnili.Zaradi več prekrškov pa so imeli jeseniški policisti v nedeljo opravka z voznikom, »ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu in ni upošteval pravil varne vožnje ter svetlobnih prometnih znakov. Voznik na znake policije tudi ni ustavil, v prometu pa je bil udeležen brez veljavnega vozniškega dovoljenja,« so pojasnili na PU Kranj.A to še zdaleč ni bilo vse, saj vozilo ni bilo registrirano, na njem so bile nameščene druge registrske tablice, voznik pa je odklonil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. »Iz prometa je bil izločen, vozilo je bilo zaseženo. Proti njemu poteka prekrškovni postopek,« so dodali.Kar nekaj primerov so imeli na območju novomeške policijske uprave. Policiste so v petek poklicali na pomoč z bencinskega servisa ob avtocesti, kjer je pijan moški nadlegoval osebje in ni poravnal računa. Osemindvajsetletnika so izsledili v prometu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. »Kršitelj, ki je opravljanje preizkusa odklonil, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in zaradi odklona preizkusa alkoholiziranosti in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovili obdolžilni predlog,« so pojasnili na PU Novo mesto.Sevniški policisti so bili o podobnem primeru obveščeni v soboto, kjer se je v prodajalni nedostojno vedel moški. »Na podlagi opisa so ga izsledili v prometu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in uvedli hitri postopek zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, zakona o nalezljivih boleznih in zakona o zasebnem varovanju,« so o vseh težavah, ki si jih je nakopal, poročali s PU Novo mesto.