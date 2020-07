Pijani in na drogah

Mopedist je vpil in žalil pričo prometne nesreče, nedostojno se je vedel tudi do policistov.

Ko so policiste pred dnevi po sedmi zjutraj obvestili o prometni nesreči pri Orešju nad Sevnico, so opravili ogled in voznika preizkusili tudi z alkotestom.Ugotovili so, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. V nesreči se ni poškodoval, napihal pa je 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov (nepravilne strani in smeri vožnje in vožnje pod vplivom alkohola) so mu izdali plačilni nalog v višini 1020 evrov in mu izrekli 16 kazenskih točk.O prometni nesreči na parkirnem prostoru v Žužemberku so bili policisti obveščeni v nedeljo po 19. uri. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika trčil v parkirano motorno kolo in nato odpeljal. Kmalu so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus; 51-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.Metliški policisti pa so med kontrolo prometa pri Trnovcu ustavili 30-letno voznico osebnega avtomobila in ji zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test. Ta je pokazal prisotnost prepovedanih drog, zato so ji odredili tudi strokovni pregled, a ga je odklonila. Voznici, ki povrhu nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so izdali plačilni nalog, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog.O prometni nesreči na cesti med Trebnjim in Velikim Gabrom, kjer je padel mopedist, ki naj bi bil pod vplivom alkohola, so trebanjske policiste obvestili v soboto po 19. uri. Sedeminšestdesetletni voznik mopeda je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in padel. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil, nato pa je še vpil in žalil pričo prometne nesreče, nedostojno se je vedel tudi do policistov. Izdali so mu plačilni nalog v višini 1947 evrov.