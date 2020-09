V petek ob 22. uri je 34-letni domačin pod vplivom alkohola v enem od piranski lokalov kričal na natakarja, ker ga ni želel postreči z alkoholno pijačo. Nesrečnika je z glavo udaril v obraz in ga poškodoval.



Po prihodu policistov na kraj se ni umiril, ampak je nadaljeval s kričanjem in grožnjami. Odredili so mu pridržanje in izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.