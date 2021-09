Pijani Bosanec v Celju našel avto, v katerem so bili ključi. Pa ga je odpeljal in se zaletel

V nedeljo zjutraj so policisti v Celju obravnavali 18-letnika, ki je poškodoval dve vozil in več drugih stvari. V poročilu Policijske uprave Celje pišejo: »18-letni državljan Bosne in Hercegovine, za bivanje začasno prijavljen v Celju, ki je bil krepko pod vplivom alkohola, je v nedeljo zjutraj, na delno ograjenem parkirišču podjetja na Ipavčevi ulici v Celju, v katerega je poskušal vlomiti, opazil vozilo, v katerem so bili kontaktni ključi ter ga odpeljal. Med vožnjo je trčil v drugo parkirano vozilo in ga v celoti poškodoval. Ko vozilo, s katerim je povzročil trčenje ni bilo več uporabno, je poskušal odpeljati še eno vozilo, vendar so mu to preprečili policisti Policijske postaje Celje, ki so prišli na kraj. Med manevriranjem je trčil še v vrata podjetja, v ograjo in v več palet.«



Zoper 18-letnika, ki je bil po dejanju pridržan, sledi kazenska ovadba zaradi odvzema motornega vozila in poskusa vloma. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, vožnje pod vplivom alkohola, nepravilnega premika in drugih cestno prometnih prekrškov sledi še obdolžilni predlog, še pojasnjujejo policisti.

